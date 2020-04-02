Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar şöyle; “ 02/04/2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Gökçeada feribot seferleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere 3 gün yapılacak olup diğer günler yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”