Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde 100 Yıl Köprüsü 03 Karayolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde yaşanan küçük çaplı kazayı fark eden sürücüler ani fren yapınca araçlar birbirine girdi. Yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte 10 araç duramayarak arka arkaya vurdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan ticari taksi şoförü Mahsun Güneş, "Ön tarafında kaza olmuştu. Fark ettik yavaşladık. Arkadan bir araç vurdu bana bende kamyona takıldım ondan sonra duvara çarptım. Emniyet kemerim takılı olmasa, can güvenliğim yok. Çok şükür ki emniyet kemerim vardı" dedi.

Kaza sonucu yolda trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü.