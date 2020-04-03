Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dünakşam saatlerinde Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.