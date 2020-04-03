Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı.
Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu
03.04.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da koranavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,koronavirüs,covid-19,tedavi,taburcu,
693511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693511.aspx
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