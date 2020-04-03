Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisi Samsun-Ordu karayolu 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 55 ABM 765 plakalı otomobil, Yusuf S. idaresindeki 55 ACV 290 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.