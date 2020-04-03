Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüse karşı bir takım kararlar alındı. Afyonkarahisar’a diğer illerden gelen ve kentte bir süre kalacak kişilere yol kontrolleri ve diğer şekillerde ulaşarak Afyonkarahisar il sınırları içine intikalinden itibaren, 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına karar verildi. Aynıca korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, umre dönüşü diğer illerde karantinaya alınan, Afyonkarahisar’da ikamet eden vatandaşların, tahliye işlemlerinin gerçekleştiği günden itibaren 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına da İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından oybirliği ile karar verildi.