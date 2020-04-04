Kalaycı çifti, 10 yaşına giren oğulları Hasan Mert’e “Akşam saat 20.00’de EBA’da yarışma var. Sen de canlı bağlanacaksın, onun için iyi hazırlan” dedi. Mert’in arkadaşları ve tüm akrabalarına da aynı saatte yarışma olduğu mesajı atıldı. Saat 20.00’de tüm yakınlarının canlı bağlandığı kutlamada Mert’e sürpriz doğum günü yapıldı. Canlı yayında arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Mert, koronavirüsün bir an önce son bulması dileğinde bulundu.
ONLINE BAĞLANTI
Hemşire Kalaycı: 10 yaşındaki oğlum Hasan Mert ‘Doğum günümü kutlamayacaklar’ diye korkuyordu. Online bağlantıyla çok şükür kutladık. Örnek olmak için böyle bir etkinlik yaptık.
Sağlıkçı anne baba çocuklarının yaş gününü görüntülü kutladılar
04.04.2020 - 04:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da Gazipaşa Devlet Hastanesinde acil serviste çalışan Yahya ile ameliyathane hemşiresi Zadife Kalaycı çifti, Covid-19 tedbirleri kapsamında herkesin evde kalması istendiğinden oğullarına doğum günü için sürpriz bir tören yapmaya karar verdi.
Kalaycı çifti, 10 yaşına giren oğulları Hasan Mert’e “Akşam saat 20.00’de EBA’da yarışma var. Sen de canlı bağlanacaksın, onun için iyi hazırlan” dedi. Mert’in arkadaşları ve tüm akrabalarına da aynı saatte yarışma olduğu mesajı atıldı. Saat 20.00’de tüm yakınlarının canlı bağlandığı kutlamada Mert’e sürpriz doğum günü yapıldı. Canlı yayında arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Mert, koronavirüsün bir an önce son bulması dileğinde bulundu.
Etiketler : sağlık çalışanı,korona,doğumgünü,
693694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693694.aspx
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