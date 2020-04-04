Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalaycı çifti, 10 yaşına giren oğulları Hasan Mert’e “Akşam saat 20.00’de EBA’da yarışma var. Sen de canlı bağlanacaksın, onun için iyi hazırlan” dedi. Mert’in arkadaşları ve tüm akrabalarına da aynı saatte yarışma olduğu mesajı atıldı. Saat 20.00’de tüm yakınlarının canlı bağlandığı kutlamada Mert’e sürpriz doğum günü yapıldı. Canlı yayında arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Mert, koronavirüsün bir an önce son bulması dileğinde bulundu.



ONLINE BAĞLANTI

Hemşire Kalaycı: 10 yaşındaki oğlum Hasan Mert ‘Doğum günümü kutlamayacaklar’ diye korkuyordu. Online bağlantıyla çok şükür kutladık. Örnek olmak için böyle bir etkinlik yaptık.