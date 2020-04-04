Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.