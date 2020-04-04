Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saat 02:30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden Emre Demirci’nin bir arkadaşı ile birlikte kendisine ait otomobil ile şehrin tepesinde bulunan Aytepe’ye çıktığı öğrenildi. Burada arkadaşı ile alkol aldığı öğrenilen Emre Demirci’nin tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla eski Yetiştirme Yurdu üzerindeki uçuruma yaklaştığı ve bu sırada dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne uçtuğu öğrenildi. İlk etapta düştüğü yer tespit edilemeyen Emre Demirci, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kalfaköy yakınlarındaki Tabakhane Deresi içerisinde bulundu.

İtfaiye tarafından tabakhane deresi üzerine merdivenlerle kurulan geçit ile cesede ulaşan görevliler, olay yerinde makineye bağladıkları Emre Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. 27 yaşındaki Emre Demirci’nin bekar olduğu ve babaocağı Köşk ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.