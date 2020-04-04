Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyünde yaşayan Suna Pala, geçen 23 Ekim 2019 yılı Çarşamba günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları uzun bir süre sürse de bir netice alınamadı.

Kayıp yaşlı kadının cesedi 6 ay sonra, köyün etrafından bulunan ormanlık alanda sürüleri otlatan çoban tarafından bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.