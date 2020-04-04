Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur’da uzun yıllardır esnaflık yapan Kazım Salman bir internet sitesinde gördüğü maske için kapıda ödeme şartıyla sipariş verdi ve kolinin şeffaf olması için de kargo şirketini bilgilendirdi. İki gün sonra palalı olarak gelen kutuyu gören esnaf, kargo görevlisinden "Paket bu şekilde gönderildi" cevabını alınca 350 TL ödeyip siparişini teslim aldı. Kutuyu açan ve hayatının şokunu yaşayan Salman, iki adet sıvı sabunu görünce tüketici hakem heyetine başvurdu.

Esnaf Kasım Selman, "Kutuyu açtığında ne eldiven ne de maske bulabildim. İçinden iki adet el sabunu çıktı. İçinde bulunduğumuz süreçte vatandaşların uyanık olmasını istiyorum, tuzağa düşmesinler" dedi.