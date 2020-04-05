Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda açıkladığı yeni tedbirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 81 ile gönderdiği genelge ile hayata geçirildi. Yeni alınan önlemler kapsamında 30 Büyükşehir ile akciğer rahatsızlığının en çok görüldüğü Zonguldak’ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Koronavirüs salgınından Türkiye’de en çok etkilenen il olan İstanbul’da da Vali Ali Yerlikaya, “Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur” açıklamasını yaptı. TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında sadece izin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi. Denetimler sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Silivri Gümüşyaka mevkiinde de Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik uygulama yapıldı, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahipleri geri gönderildi. Genelge ile belirlenen kurallara aykırı taşımacılık yapan bir tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bazı vatandaşların kararı duydukları anda yola çıkmaları nedeniyle pijamalı oldukları görüldü. Bursa’dan Antalya’ya gelen Yusuf Çalışkan da, “6 saattir yoldayım. Yasağı yolda öğrendim. Maalesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onların gelmesini bekleyeceğim” dedi. Ankara’daki kontrollerde vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına gönderildi. İzmir’de de İbrahim Dağtekin adlı sürücü, “Yolda yakalandık uygulamaya. İnsanlar nasıl gidecek şimdi? Valilikten izin belgesi diyorlar; izin belgesini ben bu saatte nereden alayım? 1 gün öncesinden herkese haber verilmeliydi, 2 saat öncesinden haber verilmez. Ne olacak şimdi bilmiyoruz. O kadar yol geldik” diye konuştu.

KİMLER SEYAHAT BELGESİ ALABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Buna göre seyahat belgesi alabilecek kişiler şöyle:

∂ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyenler. ∂ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. ∂ Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. ∂ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp evine dönmek isteyenler. ∂ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. ∂ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. ∂ Ceza infaz kurumlarından salıverilenler. ∂ Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar.

34,4 MİLYON KİŞİ SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı, yaklaşık 34,4 milyon kişiyi kapsıyor. Bu tedbirle; İstanbul’da yaklaşık 5,8 milyon, Ankara’da 2,2 milyon, İzmir’de 1,6 milyon vatandaşın sokağa çıkması sınırlandırıldı.

KONTROLE KARŞI WHATSAPP GRUBU

Rize Valisi Kemal Çeber, özellikle Karadeniz Bölgesi’ne gelen insanların Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarından geçebilmek için aralarında WhatsApp grubu kurduğunu ve buradan haberleştiğini dile getirdi. Çeber “Bu tarafa doğru gelenler birbirlerine ‘Gece şu köyün olduğu yerden geçerseniz rahat geçersiniz, orada jandarma yok. ‘Varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alın ateşiniz düşüyor’ gibi uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz” dedi.

PAZAR YERLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske takma mecburiyeti getirildi. Yasağın ilk gününde çoğu vatandaş semt pazarlarına maskesiz geldi. Birçok şehirde belediyeler esnafa ücretsiz maske dağıttı. Maskesini takarak satış yapan esnaf Zülfikar Bektaş, “Bundan sonra böyle. Seçmece de yok artık” diye konuştu. Pazara gelenlerin ateşleri zabıta tarafından ölçüldü, yüksek ateşi olanlar geri çevrildi. İHA

GELİN VE DAMADA ÖZEL GİRİŞ İZNİ

Cumhurbaşkanlığı’nın büyükşehirlerde giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik karar Balıkesir’de de gece yarısı itibarı ile uygulanmaya başladı. Balıkesir’in Bursa ve İzmir çıkışlarında polis ekipleri uygulama yaptı. İkameti Balıkesir’de olanlara esneklik sağlanırken, Balıkesir’e zorunlu hâller dışında gelenler geri döndürüldü. Polisin uygulamasına gelin aracı da takıldı. Gelin ve damadın İzmir’de nikâh kıydığı ve ikâmetleri olan Balıkesir’e geldikleri öğrenildi. Gelin ve damadın ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi.