Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığıdan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları için de düğmeye bastı.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak.

İllerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için DKMP taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü yapacak.

Ayrıca il şube müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen, bakımını yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da talep etmesi halinde gerekli yardımı sağlayacak.