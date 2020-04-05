Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, korona virüs ile mücadele kapsamında yaptıkları projeleri gazetemize anlattı. Çam, şunları söyledi:

EVDE İZLENECEK FİLM VE BELGESELLERİN LİSTESİNİ ÇIKARDIK

“İlk olarak hem anneler hem çocuklar için evdeyken neler okuyabileceklerine yönelik kitap çalışması yaptık. İzlenebilecek filmler ve belgesellerin listesini çıkardık. Evde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için neler yapabilecekleri konusunda bir program dahilinde kendilerine ilettik. Evde oynanabilecek oyunlar, çocuklarıyla yapabilecekleri aktivitelerle ilgili de bilgiler verdik.



DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İSTEYECEĞİZ

Diğer bir çalışmamız şöyle; herkes evde olduğu için duygu ve düşüncelerini yazmalarını isteyeceğiz. Korona sürecinde ‘evdekal’ sloganıyla neler hissettikleriyle alakalı olarak il ve ilçelerden yazılar, makaleler toparlayacağız. Daha sonra bunu kitaplaştırmayı düşünüyoruz.



TASARRUFLU SU TÜKETİMİ

Çevre Başkanlığımızla da bir çalışmamız var. Çok fazla dezenfektan kullanıyoruz. Evde olduğumuz için de su kullanımı çok fazla artıyor. Hem tasarruflu su tüketimi üzerine hem de bu korona virüsün bize etkisiyle alakalı olarak bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda da duyarlılığı arttırmak istiyoruz.



GEÇMİŞ SALGINLARIN SOSYOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Son projemiz de Sosyal Politikalar Başkanlığımızla olacak. Korona virüsünden önce dünya pek çok salgınla baş etmiş. Bunların psikolojik ve sosyolojik etkilerinin neler olduğu üzerine çalışacağız.”