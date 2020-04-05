Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre 29 Mart gecesi Adem Özdemir'e ait motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri, gece bekçisinin dalgınlığından da faydalanarak park halindeki motosikleti çalıştırıp götürdü. Bir gün sonra aynı yerde Özdemir'in minibüsüne çarpan şahıs kaçtı.

2 kişinin motosikletini 10 saniyede alıp götürdüğünü söyleyen Adem Özdemir, “29 Mart sabahı saat 05.00’de burada park halinde olan motosikletimi 2 kişi gelerek, direksiyon kilidini kırıp zaten 10 saniyelik olay alıp gidiyorlar. Arkadaşım kasada oturuyordu. Onun da dikkatsizliğine gelmiş, kamerayı fark etmemiş. Zaten hemen almış götürmüşler. Direksiyon kilidi var, normalde alarmı da var. Arkadaş alarmı kurmayı unutmuş. Kumandayla aktif hale geliyor o. Bir anda almış gitmişler. 2 kişi bir motosikletle geliyorlar. Kameradan parladığı için plakayı da göremiyoruz” dedi.

“Motor çalındıktan bir gün sonra aracıma bir araç gelip arkadan vuruyor”

Motosikletinin çalınmasından bir gün sonra bu sefer de park halindeki minibüsüne bir sürücünün çarpıp kaçtığını ifade eden Özdemir, “Motor çalındıktan bir gün sonra da restoranımızın park halindeki aracına bir araç gelip arkadan vuruyor. Yol bomboş. Nasıl vuruyor onu da anlamadık. Aracın tamponunu kırıyor. Plaka da belli olmuyor, çekip gitmiş. Bir şey de bırakmamış, daha sonra gelip haber de vermedi. Bence alkollü olabilir. Yavaş da geliyor. Ya uyudu ya da alkollü” diye konuştu.

Yaşanan iki olay da kameralara yansıdı

Bir gün arayla yaşanan iki olay restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde motosikletli iki kişiden birinin dükkanın önünde park halindeki motosiklete binip götürdüğü görülüyor. İkinci görüntüde ise park halindeki minibüse süratsiz bir şekilde gelen lüks otomobilin çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.