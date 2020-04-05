Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu caddeler ve tarihi meydanlar boş kaldı. Koronavirüs nedeniyle İstanbulluların sokağa çıkmaması üzerine sokaklar ve caddeler boş kaldı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarılara uyarak evlerinden dışarı çıkmazken, Karaköy, Galata Köprüsü ve Eminönü sessizliğe büründü. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul’da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Tarihi meydanlar ve caddeler sessizliğe gömülürken, esnafın da kepenk kapattığı görüldü.