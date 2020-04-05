Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu caddeler ve tarihi meydanlar boş kaldı. Koronavirüs nedeniyle İstanbulluların sokağa çıkmaması üzerine sokaklar ve caddeler boş kaldı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarılara uyarak evlerinden dışarı çıkmazken, Karaköy, Galata Köprüsü ve Eminönü sessizliğe büründü. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul’da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Tarihi meydanlar ve caddeler sessizliğe gömülürken, esnafın da kepenk kapattığı görüldü.
İstanbul'da sokaklar ve caddeler ıssız kaldı
05.04.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da alınan son kararla birlikte havanın da yağmurlu olmasıyla caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,koronavirüs,bilanço,kovid-19,
694049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694049.aspx
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