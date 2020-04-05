Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altında bulunan S.A.(38) evine gitmek istedi. Hastaneden ayrılmaması için ikna edilen S.A., daha sonra intihar edeceğini söyleyince polisi alarma geçirdi. Polis ve sağlık görevlileri S.A.'yı hastanede tedavi altında kalması konusunda ikna etti.