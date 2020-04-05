Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altında bulunan S.A.(38) evine gitmek istedi. Hastaneden ayrılmaması için ikna edilen S.A., daha sonra intihar edeceğini söyleyince polisi alarma geçirdi. Polis ve sağlık görevlileri S.A.'yı hastanede tedavi altında kalması konusunda ikna etti.
Koronavirüs şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi
05.04.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi gören ve intihar edeceğini söyleyen vatandaşı polis ve sağlık çalışanları ikna etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,samsun,intihar,tedavi,covid-19,polis,
694074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694074.aspx
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