Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı. Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı. Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada
05.04.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi. Durumu fark eden market sahibi hırsızlık şüphelilerini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beyoğlu,hırsızlık,
694075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694075.aspx
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