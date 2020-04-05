Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı’nda bir kişinin kapı kollarına dokunduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şüphelenen vatandaşların ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, şahsın dokunduğu otomobilleri yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi. Şahıs kısa sürede yakalanırken, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Şahıs polis ekipleri tarafından evine götürüldü.