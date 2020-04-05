Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’nde yaşayan Selim Kahveciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek vermek ve korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara destek olmak için cumartesi ve pazar günü, ekmek almak isteyen vatandaşlardan ücret almadı. Sokağa ve marketin girişine “Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya biz de destek oluyoruz. Cumartesi ve pazar ekmek ücretsizdir” yazıları asan Kahveciler, 2 gün boyunca yaklaşık bin 500 ekmeği ücretsiz olarak marketine gelen vatandaşlara dağıttı. Korona virüs nedeniyle ekonomik problem yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla kampanyayı başlattığını söyleyen Kahveciler, çeşitli kampanyalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

“Elimizden geldiğince bu tarz desteklerimizi devam ettireceğiz”

Kampanyayla farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Kahveciler, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak ve korona virüs nedeniyle biz de bir kampanya başlatalım dedik. Ekmeğimizi cumartesi ve pazar günü insanlarımıza ücretsiz vermeye kadar verdik. İnsanlar evlerinden çıkamıyor, biz de onlara destek olmak istedik. Sanırım güzel bir kampanya oldu. Gelen insanlar yazıyı görünce, soruyorlar. Ben de ekmeğin ücretsiz olduğunu söylüyorum. Onlar da çok memnun kalıyorlar. Bazı insanlarımız çalışamıyor. Evine ekmek götüremiyorlar diye biz bu kampanyayı yaptık. Elimizden geldiğince bu tarz desteklerimizi devam ettireceğiz” dedi.

“Bu kampanyadan dolayı çok mutluyuz”

Selim Kahveciler’in marketinden ücretsiz ekmek alan mahalle sakinlerinden Tekin Kaya, “Buradaki durum çok güzel bir olay. Selim kardeşimizin de yaptığı bu kampanyadan dolayı çok mutluyuz. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için, ekmek alamayanlar olabilir. Bu da bir nevi bir destek oldu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum, kendisine de teşekkür ediyorum. Kampanyası sayesinde ücretsiz ekmek aldım. Diğer esnaflarımız da bu tarz destekler verirseler seviniriz” diye konuştu.