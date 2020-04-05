Ankara'nın Polatlı ilçesinde akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü.
Akrabalar arasında 'arazi' kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti
05.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,arazi kavgası,ölü,polatlı,
694088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694088.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER