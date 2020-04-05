Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sulusaray ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 110 haneli Beyazıt köyüne gelecek olanların koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimaline karşı köylüler kendi imkanları dahlinde önlem aldı. Köy muhtarı Ehsan Özbek, Kaymakamlıktan aldığı izinle köylerinin girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı. Özbek, köylerinde Covid-19 görülmediğini, bu anlamda hastalığın köylerine gelmesini önlemek istediklerini kaydetti. Köylülerin gıda ihtiyaçlarını kendi aracı ile alışveriş yaparak karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhtar Özbek, yetişemediği durumlarda Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek isteğini kaydetti.