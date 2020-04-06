Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde de 65 yaş üstü İngiltere vatandaşı Harold Shorrocks, ilaçları bitince 112’den yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, oturduğu adrese gelerek ihtiyaçlarını not aldı, Shorrocks da görevlilere ilaç parası olarak 100 TL verdi. Shorrocks daha sonra ilaçlarını teslim eden görevlilere para üstünü bahşiş olarak vermek istedi. Görevliler ise “Biz görevimizi yaptık” diyerek parayı iade etti.