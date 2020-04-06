Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde de 65 yaş üstü İngiltere vatandaşı Harold Shorrocks, ilaçları bitince 112’den yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, oturduğu adrese gelerek ihtiyaçlarını not aldı, Shorrocks da görevlilere ilaç parası olarak 100 TL verdi. Shorrocks daha sonra ilaçlarını teslim eden görevlilere para üstünü bahşiş olarak vermek istedi. Görevliler ise “Biz görevimizi yaptık” diyerek parayı iade etti.
Yaşlı İngiliz ilaç getiren ekibe bahşiş vermek istedi
06.04.2020 - 04:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Etiketler : bahşiş,65 yaş üstü,
694200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694200.aspx
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