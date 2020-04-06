Koronavirüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8’inci doğum günlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı. Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
06.04.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,ankara,covid-19,doğum günü kutlaması,ikizler,
694275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694275.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER