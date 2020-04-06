Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8’inci doğum günlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı. Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.