Şirvan ilçesine bağlı 3 köy, 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Çal Mahallesi, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit, Taşyaka, Kayahisar köyü ve Kayalı mezrası, Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarına giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve mezralarda 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Siirt'te 7 nokta koronavirüs nedeniyle karantinada
06.04.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,koronavirüs,karantina,Şirvan,
694298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694298.aspx
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