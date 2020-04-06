Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliği Pandemi Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yerinin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Sivas valiliğinden yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe ve Sütlüce köyleri ile Güzelyurt Köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyü Aşağı Mahallesi, Zara ilçesine bağlı Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantinaya alındığı duyuruldu.

Son kararla Sivas’ta karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 19 oldu.