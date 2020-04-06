Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bugün öğleden sonra söz konusu bir iş yerine İlçe Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde 2 dikiş makinesi ve satışa hazır halde yaklaşık 100 bin adet maske ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılarak “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak” suçundan ceza kesildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince baskına uğrayan kayıt dışı iş yerinde makinelerin maske üretimine devam etmesi dikkat çekti.