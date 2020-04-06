Kaza, saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, E-5’te hızla ilerleyen lüks marka bir otomobil, kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Bir kişinin hafif yaralandığı kaza korona virüs nedeniyle son haftalarda rahatlama yaşanan E-5 trafiğini kilitledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda dubalarla önlem alarak durma noktasına gelen trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise hafif yaralıya müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte E-5’te trafik normale döndü.
E-5 trafiğini kilitleyen kaza: 1 yaralı
06.04.2020 - 17:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen lüks otomobil kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Korona virüs nedeniyle rahatlayan trafik, kaza nedeniyle kilitlenerek durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
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