Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mescit Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, 20 yaşındaki bireylere korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 13 yaşındaki D.K.'yı durdurdu. Polisler durdurdukları D.K’ya evden çıkmasının yasak olduğunu söyleyerek, neden dışarıda olduğunu sordu. 13 yaşındaki çocuğu evine yönlendirmeye çalışan polis, bu sırada belinde bir kabarıklık ve silah kabzası fark etti. Evine dönmekte olan çocuğu tekrar yanına çağıran polis, D.K.’ya belindeki silahı sordu. Dönüştürme namlusu açılmış, şarjörü olmayan, şarjör ve atım yatağında herhangi bir fişeği bulunmayan silahı teslim alan polis, yapılan üst aramasında fişeğe rastlamadığı çocuğu Keşan Polis Merkezi Amirliğine getirdi. Merkezdeki işlemlerinin ardından gerekli cezai işlemler uygulanan çocuk halasına telim edildi.