Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp ve tansiyon hastalığı bulunan Işık, hastanede karantina altına alındı. Işık, ilerleyen yaşı ve kronik hastalıklarına rağmen ölümcül salgını alt etmeyi başardı. Kendinin bu zaferi başkalarını da umut oldu. Ancak dün kötü bir haber geldi. Beyin kanaması geçiren kadın, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan şeker hastası Burhan Kılıçkını da ayak bileğindeki kanama sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Kılıçkını, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla gönülleri fethetmişti.