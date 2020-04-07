Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak'ta bulunan ve büro mobilyaları üretilen fabrikanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangın sebebiyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını
07.04.2020 - 07:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 07:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
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694472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694472.aspx
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