Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe’de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Böyle görüntülendi...
07.04.2020 - 09:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe’de bin odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,müjde,görüntü,
694482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694482.aspx
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