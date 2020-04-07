Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “07.04.2020 Salı günü Eceabat'tan saat 12:00, Çanakkale'den saat 13:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi
07.04.2020 - 12:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale-Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : boğaz,hat,feribot,
694542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694542.aspx
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