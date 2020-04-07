İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde’, park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kars’ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı
07.04.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde’, park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Etiketler : Kars,
694576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694576.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER