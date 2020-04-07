Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan Belediyesi koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları hoparlörlerle bilgilendirmeye başladı. Bu kapsamda ilçede bulunan belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı anons edildi. Silvan'da koronavirüs vakalarının artması üzeri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında Gazi Caddesi 15 gün boyunca sabah 08.00 ile 18.00 saatleri arasında araç ve yayalara kapatıldı. Anonsta vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılar yapılırken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almadığı görüldü.

Silvan'da geçtiğimiz gün iki kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.