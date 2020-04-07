Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Pandemi Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer’in de katılımıyla dün toplandı. Kurulda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının artçı yolcu taşıması yasaklandı.

Yasak kararının bugün ilçelere tebliğ edilmesinin ardından Fethiye’de yol kontrolüne çıkan trafik polisleri, motosikletlere 2 kişi binenleri uyardı. Bugün uyarı yapmakla yetinen polislerin, yarından itibaren il genelinde motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 389 lira para cezası uygulayacağı kaydedildi.