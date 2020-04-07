Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Yakup Karaca (50), yolun karşısına geçmek istediği anda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis memurunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İsmail G. (45) sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Korona virüs nedeniyle şüpheli, vücut ısısı ölçüldükten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.