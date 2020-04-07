Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’nde yaşandı. İstanbul’da bir yakının evinde olan F.K. eşi S.K.’yi arayarak İstanbul’a gelip kendisini almasını ve Rize’ye getirmesini istedi. Bunun üzerine S.K. İstanbul’a giderek eşini aldı ve birlikte Rize’ye geldiler. Rize’ye geldiklerinde ise komşuları M.Ş. ve Ü.Ş. ile temas eden F.K. ve eşi S.K. yakalandıklarını fark etmedikleri koronavirüsü onlara da bulaştırdı. F.K. ve eşi S.K. ile M.Ş. ve eşi Ü.Ş. Koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınırken, çiftlerle temasta bulunan diğer 5 kişi de karantinaya alındı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında beldede toplam 9 pozitif vaka çıkmasıyla alınan tedbirler daha da arttırıldı.