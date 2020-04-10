Koronavirüs tehlikesi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı önlem almak amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden olan Çamlıca Camii, alınan önlemin ardından dördüncü hafta da Cuma namazında boş kaldı. Caminin girişlerine şerit çekilerek vatandaşların girişine izin verilmedi.
Çamlıca Camii koronavirüs tedbirleri kapsamında bu Cuma da kapalı
10.04.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Büyük Çamlıca Camii, alınan tedbirler kapsamında bu Cuma gününde de boş kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çamlıca Camii,
695465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695465.aspx
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