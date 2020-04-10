Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı vatandaşların koronavirüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle İyikomşu köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.
Muş'ta karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı yediye yükseldi
10.04.2020 - 16:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Malazgirt ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İyikomşu köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muş,koronavirüs,karantina,covid-19,köy,
695524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695524.aspx
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