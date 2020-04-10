Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı vatandaşların koronavirüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle İyikomşu köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.