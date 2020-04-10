İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.
Bağcılar'da sekiz yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
10.04.2020 - 17:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.
Etiketler : Bağcılar,koronavirüs,
695538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695538.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER