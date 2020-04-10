Taşlıçay ilçesinde çatısına yıldırım düşen tek katlı evde her hangi bir can kaybı yaşanmazken evin elektrik tesisatı ve prize takılı olan bütün elektronik cihazlar hasar gördü
Ağrı’da bir evin çatısına yıldırım düştü
10.04.2020 - 17:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir evin çatısına düşen yıldırım, paniğe neden oldu.
Etiketler : Ağrı,
695540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695540.aspx
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