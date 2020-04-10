İstanbul’un sembol yapılarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Mavi ve beyaz ışıkla aydınlatılan köprüler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.
Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı
10.04.2020 - 21:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis,köprüler,
695589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695589.aspx
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