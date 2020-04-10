Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un sembol yapılarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Mavi ve beyaz ışıkla aydınlatılan köprüler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.