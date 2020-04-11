Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığı yendi diye sevinen aile, hastalığın tekrarlanmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Doktorlar bu kez minik kızın hayata tutunabilmesi için ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Uzun arayışlar sonunda uygun ilik bulundu ama kök hücre nakli işlemleri koronavirüs salgını sebebiyle askıya alındı. Baba Osman Önder “Uygun donör bulundu. Tüm tetkikler ve hazırlıklar tamamlandı derken, şimdi de koronavirüs sebebiyle kök hücre nakli beklemeye alındı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” diye dert yandı.

ZAMANLA YARIŞIYOR

Her geçen günün, kızının acı çekmesine yol açtığını söyleyen baba Osman Önder, bir an önce nakil işlemlerinin yapılması için yetkililerden yardım istedi.