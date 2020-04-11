Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilk günden beri canla başla mücadele eden sağlık çalışanları fedakârlıklarıyla dikkat çekiyor. Onlardan biri Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici... Yakalandığı virüsü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde gördüğü 7 günlük tedaviyle yenen Bilici dün taburcu edildi. Meslektaşlarıyla sahada çalışmak istediğini ancak izolasyon süreci sebebiyle görevini şu an yapamayacağını belirten genç doktor “Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim. Eşim de doktor. Çocuklarımı Bursa’ya memlekete götürdü. Evi boşalttık, bir odayı bana ayırdık. Hâlâ akciğerimle ilgili bazı sıkıntılar geçmiş değil. Yaklaşık 1 ay istirahat önerdiler. Çok zor bir süreç. Psikolojik olarak da çok yorucu. Herkese Allah kolaylık versin” dedi. Bir diğer isimsiz kahramanlar ise, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan hemşireler... Konya Numune Hastanesi Acil Servis’te görevli sağlık memuru Mehmet Akif Karatomas, 11 gündür ailesiyle sadece görüntülü haberleşebiliyor. İl Sağlık Müdürlüğünün ayarladığı misafirhanede kalan Karatomas “Vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Onlar da evlerinde kalarak bize en büyük desteği verebilir. Evimi, çocuklarımı özlüyorum ama bu yaptığımız iş gerçekten daha önemli. Bir insanın hayata tutunmasını sağlamak çok önemli” diye konuştu.