Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki 10 günü evinde geçirecek olan 64 yaşındaki Özyaral, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: Semptomlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor, kişiden kişiye değişiyor. Bu süreçte hayat kalitesi çok önemli. Ben uyku düzenine önem veriyorum. Çok doğru beslendiğimi düşünüyorum. Tabii ki hocamızın yaptığı uygulamalar çok başarılıydı. Hiç tütün ürünleri ve alkol kullanmıyorum ve bağışıklığı güçlendirecek bir diyet programım var. Bunlar sizi ayakta tutan en önemli unsurlar oluyor. Öte yandan Bursa'da 5 gün önce koronaya yakalan Z.D. isimli 13 aylık bebek ile İstanbul'da 93 yaşındaki Alye Gündüz de sağlığına kavuştu.