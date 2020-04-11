Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirilen Özmen'e yapılan tetkikler sonucu Covid-19 teşhisi konuldu. Bir hafta süren tedavisinin ardından hastalığı yenen Özmen, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek 112 ekiplerince evine gönderildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Özmen'in hastane çalışanlarının gönlünde taht kurduğu aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Prostat hastası da olan İbrahim Özmen, kirlenen yatağını sırtından çıkardığı gömleğiyle temizlerken hemşirelerce görülür. Hemşirelerin, 'Amca biz gereğini yaparız neden böyle bir şey yapıyorsun?' diye sorması üzerine Özmen de 'Size ve devlete yeterince yük oldum istemeden devlet malını kirlettim' diyerek cevap verdi. Başhekim Dr. Mahmut Avcı da Özmen'in bazı özel ihtiyaçlarını karşıladı ve ona takım elbise ve pijama hediye etti.