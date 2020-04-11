Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye 30 kilometre uzakta bulunan 30 haneli Karlı Mahallesi'nin tek geçim kaynağı hayvancılık olan sakinleri kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi. Mahalle Muhtarı Mükremin Yıldırım da bu vesileyle vatandaşların hayvan bağışı yapmak istediğini Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'e bildirdi. Mahalledeki vatandaşların geçim kaynağının büyükbaş hayvanlar olduğunu dile getiren Yazıcı "Mahalleli bir miktar nakit para ile hayvanlarını devletimize bağışlamak istediklerini bize ifade etti. Gerçekten gurur duyduk" dedi. Muhtar Yıldırım ise "Şimdilik beş inek, beş de düve olmak üzere 10 büyükbaş bağışladık. Bu sayı daha da çoğalabilir" dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Özdemir "Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik ve kampanyaya iştirak ettik. Malımızla canımızla devletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emrah Karademir ise şunları kaydetti: Hayvan pazarları kapalı olduğu için kimsenin elinde pek fazla nakit parası yoktu. Biz de bu süreçte hayvan toplayıp devletimize, milletimize katkıda bulunmak istedik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm.