Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Dilovası Mahallesi Diliskelesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğal gaz dağıtım firmasına ait aracı gördü. Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.