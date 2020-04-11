Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Talipler köyünün korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.