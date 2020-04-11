Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Talipler köyünün korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.
Kastamonu’da Talipler köyü karantinaya alındı
11.04.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.
Etiketler : Kastamonu,
695674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695674.aspx
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